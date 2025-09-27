Giustizia, Nordio: «Il no al Referendum sarebbe una vittoria delle procure»

Congresso dei penalisti

L'intervento del Ministro da remoto a Catania.

«Ho il grande rammarico per non essere riuscito a inserire figura dell’avvocato nella Costituzione. Spero sia possibile dopo referendum sulla Giustizia, entro la fine della legislatura». Lo ha detto il ministro Carlo Nordio intervenendo a Catania, da remoto, al ventesimo congresso dell’Unione delle camere penali italiane (Ucpi). «Entro la fine del prossimo anno, per la prima volta nella storia della Repubblica, con i concorsi in corso colmeremo il vuoto dell’organico della magistratura», ha aggiunto. «Il referendum sulla riforma della Giustizia si terrà» e io «supplico tutti, in particolare la magistratura, di non gravare di significato politico» la campagna per il voto. «E lo dico – ha aggiunto Nordio – perché purtroppo ero presente in Parlamento quando un esponente autorevolissimo del Partito democratico ha fatto una sorta di ‘chiamata alle armi dei magistrati, dicendo alleatevi con noi al referendum così, tra l’altro, cadrà il governo Meloni. Non lo ha detto con queste parole, ma con una soavità da politico, ma il concetto era questo». «Se dovesse vincere il no se ci fosse l’alleanza con la magistratura non sarebbe una vittoriadel centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati e questo sarebbe un vulnus per la stessa parte politica che lo ha sostenuto» .

La riforma della Giustizia se «approvata sarebbe una rivoluzione copernicana». Lo ha detto il ministro Carlo Nordio dicendosi certo del ricorso al referendum sulla sua approvazione e che il voto «penso potrebbe tenersi in primavera” e ribadendo il suo auspicio di «mantenere la discussione su termini concreti, reali, civili e giuridici illustrando ai cittadini i temi del confronto, senza esagerare né minacciare rivolte». “Le carceri italiane soffrono da decenni di questa situazione critica, l’amministrazione della giustizia è sempre stata considerata quasi ancillare dalla politica perché non dà un consenso elettorale immediato”. “Abbiamo detto subito che una liberazione lineare, incondizionata sarebbe stata un segno di debolezza dello Stato – ha aggiunto il Ministro – Ma il problema va affrontato risolvendo innazitutto la contraddizione dell’esagerazione tra la carcerazione preventiva di un presunto innocente salvo poi chiedere di liberarlo quando è colpevole conclamato”.

«Chi deve tacere sempre, e parlare solo con le sentenze, è il giudice. Il pubblico ministero, esattamente come gli avvocati, ha tutto il diritto di parlare quando e come vuole. A me fa piacere vedere in televisione il dottor Gratteri a lezioni di mafia, ma questo dimostra che la separazione delle carriere è già in atto, deve essere attuata». Lo ha detto il ministro Carlo Nordio, concludendo il suo intervento, da remoto, citando «Gratteri come miglior testimonial della separazione delle carriere».

«I suicidi in carcere sono un fardello di dolore e, purtroppo, anche negli altri Paese non èvada meglio, anzi peggio, ma questa non è una giustificazione o un’attenuante. Ma secondo noi non c’è una relazione tra il sovraffollamento e il fenomeno dei suicidi, caso mai favorisce l’aggressività, quello che favorisce i suicidio è la solitudine, è la disperazione. Molto spesso, fatto singolare, molti suicidiavvengono nell’imminenza della liberazione, che indica il disagio e la mancanza di speranza di chi sta per uscire». La sala del Teatro Massimo Vincenzo Bellini ha rumoreggiato alle parole del ministro.

L’intervento di Petrelli

«Una riforma o è buona o è cattiva e vale la pena di valutarla per quello che è e che vale per il bene del Paese e della Giustizia, anche quando non condividiamo le idee di chi la propone o di chi la vota. Le leggi vivono di una vita autonoma e questa legge ha una storia nobile e antica che ci appartiene fino in fondo». Lo ha detto il presidente dell’Unione delle camere penali italiane, Francesco Petrelli, a Catania, intervenendo al ventesimo congresso dell’Ucpi, “contestualizzando la nostra campagna per il ‘sì’».«Abbiamo visto come già i partiti schierati contro la Riforma – ha osservato Pretelli – siano scesi in campo e che già da tempo testate giornalistiche e televisioni hanno apertamente manifestato la loro posizione. Non ci è sfuggita l’assunzione di un ruolo manifestamente politico, quale è quello del condizionamento del voto dei cittadini, da parte dell’Anm, con la costituzione, anche da parte sua, di un comitato per il ‘nò e l’avvio di una costosa campagna di comunicazione«Sarà una campagna durissima – ha aggiunto il presidente dell’Ucpi – ma anche una ulteriore opportunità di crescita per l’Unione. Sarà una campagna difficile perché il rischio di rimanere schiacciati fra due blocchi contrapposti è evidente. La polarizzazione, figlia della radicalizzazione del discorso politico, rischia di trasformare il voto referendario sul tema della riforma della Giustizia in un referendum pro o contro il Governo o, ancor peggio, in uno scontro aperto fra politica e magistratura. All’interno di un simile scenario – ha sottolineato Petreilli – i temi tecnici rischiano di essere del tutto eclissati e il nostro ruolo di interlocutori terzi dell’opinione pubblica e dell’elettorato di essere respinto ai margini del dibattito. Rischiamo di vedere la nostra voce sovrastata da quella di maggioranza e opposizione, di politica e magistratura, entrambi veicoli di informazioni deformate dalla faziosità del contesto politico, dalla comunicazione dei social e da volontarie falsificazioni dei contenuti della riforma da parte di chi la contrasta, si pensi solo – ha rilevato Petrelli – alla attribuzione a Gelli del disegno della separazione delle carriere o alla ostinata negazione, contro ogni evidenza, che Falcone fosse un sostenitore di tale riforma».