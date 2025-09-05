Global Sumud Flotilla, slitta ancora la partenza delle barche dalla Sicilia per Gaza

Solidarietà

Slitta ancora la partenza dalla Sicilia delle barche che aderiscono a Global Sumud Flotilla: non è più prevista per domenica 7 settembre, ma è stata spostata nei giorni successivi per rispettare i tempi tecnici delle partenze dalla Tunisia e di quelle già in viaggio da Barcellona per le quali è disponibile un sistema di tracciamento dal vivo su globalsumudflotilla.org. E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori dell’iniziativa internazionale che salperà per Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.«Siamo pronti – spiega la portavoce in Italia, Maria Elena Delia – ma dobbiamo capire che la dimensione della nostra missione è globale, non nazionale.