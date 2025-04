Assemblea pubblica di Indipendenza a Catania

Palazzo della Cultura

Raccolta firme per Gianni Alemanno.

Domani, con inizio alle ore 10, Indipendenza indice una Assemblea Pubblica e aperta presso il Palazzo della Cultura di Catania sui “grandi temi relativi a UE, Nato e Palestina”, temi che caratterizzano il dibattito politico nazionale e internazionale.Sarà lanciato il Manifesto per una nuova Europa delle Patrie e dei Popoli contro ciò che rappresenta la UE e si ribadirà il NO al riarmo, alla Nato e il pieno sostegno al Popolo Palestinese.

Introdurrà Giuseppe Conti, responsabile provinciale catanese del Movimento e coordinerà l’Assemblea Salvo Pace, segretario regionale.Tre le relazioni principali, affidate aAntonio Arena “Oltre la UE”,Giuseppe Ardizzone “Fuori dalla Nato” e alla Vice Segretaria Nazionale di Indipendenza Luigia Passaro “Per la Palestina contro il genocidio e la pulizia etnica Israeliana”’

Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle Associazioni e dei Movimenti Politici che hanno aderito alla Assemblea: Leonardo Nicolosi di “Democrazia Sovrana e Popolare”,Daniele Tranchida di “Terra e Libertà”,Marco Mastriani per “Oltre. Movimento per la Rigenerazione”, Salvo Pulvirenti di “Generazioni Future”, Giuseppe Pappalardo per “Pro Italia”Gianluca Distefano per “Pace Italia.org”