Gratta e vinci, un “Turista per sempre” milionario venduto a Trecastagni: in paese è “caccia” al vincitore

Il "colpo" nella tabaccheria di via Francesco Crispi

La fortuna ha baciato una persona che, con l’acquisto nella tabaccheria di via Francesco Crispi di Trecastagni di una scheda del Gratta e Vinci, “Il turista per sempre”, ha vinto ben 1.768,625 euro. Dopo che nella tabaccheria è stato esposto il cartello con la copia della scheda vincente, si è scatenata la caccia al vincitore da parte di molti cittadini, sperando di poterlo individuare e, magari, fargli gli auguri.Nel contempo il titolare della tabaccheria, Salvo Bonaccorso, è stato “interrogato” da parte di tanti curiosi che hanno chiesto di fornire loro l’identità del vincitore.Il signor Bonaccorso ha risposto a tutti di non avere assolutissimamente notizie sull’identità del fortunato cliente, in quanto ad acquistare le schede non solo sono i concittadini, ma anche molte persone che vengono dai paesi vicini, come Pedara e Nicolosi, o che si trovano di passaggio.«La vincita, secondo il regolamento di questo tipo di concorso – spiega Bonaccorso – viene assegnata ad una scheda ogni circa 6 milioni in vendita in tutto il territorio nazionale. La fortuna, questa volta, ha voluto premiare la scheda venduta nella mia tabaccheria e di questo sono felice. Speriamo si tratti di un cliente affezionato. In tanti comprano diversi tipi di schede di concorsi. Nel passato ci sono state altre vincite di modeste cifre, solo una di 100.000 euro. Ma questa che ha premiato il fortunato o la fortunata acquirente le supera tutte.A noi rivenditori, a differenza di altri tipi di concorsi, non ci viene riconosciuto nessun premio o percentuale sulla somma vinta, ma abbiamo solo una modesta percentuale sulla scheda venduta. Mi auguro che il vincitore possa essere una persona bisognosa, che possa farne un buon uso, possa anche fare della beneficenza e, se lo desidera, si possa ricordare della tabaccheria che gli ha portato fortuna, offrendo, magari anonimamente, una piccola somma di denaro o un regalo.

