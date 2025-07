Grave incidente a Belpasso, motociclista al Cannizzaro in elisoccorso

catania

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica

Grave incidente in via Giovanni Paolo II a Belpasso. Un giovane motociclista è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118. Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nel piazzale della scuola “Nino Martoglio”, per il trasporto d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto Polizia Locale e Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico.

