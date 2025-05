GreenMindAI, il Comune di Catania avvia la “hackathon” per la sostenibilità ambientale

La sfida tecnologica

Sono già 256 gli iscritti alla competizione, per la prima volta organizzata da una amministrazione pubblica: in palio 19.500 euro. Si svolgerà dal 27 al 29 maggio

“Siamo il primo Comune che abbia mai organizzato una hackathon. La prova che le istituzioni possono abbracciare l’innovazione con coraggio”. Con orgoglio il sindaco di Catania Enrico Trantino questa mattina ha presentato a Palazzo degli Elefanti GreenMindAI, una competizione di idee che ha l’obiettivo di trovare soluzioni per la sostenibilità nel territorio cittadino facendo uso della tecnologia. Al centro delle soluzioni da ricercare ci sarà l’intelligenza artificiale che potrà aiutare in un ambito fondamentale: i rifiuti. Il premio finale per l’idea vincitrice è di 19.500 euro e si sono già iscritti in 256 “di cui una cinquantina fuori dalla Sicilia”, come ha sottolineato nel corso della presentazione l’assessora all’Innovazione e alla Transizione Digitale, Viviana Lombardo. Tra le soluzioni ricercate, come ha invece spiegato l’assessore all’Ambiente Massimo Pesce, c’è innanzitutto l’esigenza di ottimizzare le attività “come per le manutenzioni: l’intelligenza artificiale potrà aiutarci a gestire i processi sia per il verde pubblico che per i rifiuti”. E soluzioni sono attese anche per il riutilizzo della cenere vulcanica. Il programma completo delle attività è disponibile sul sito dedicato hackathon.comune.catania.it.