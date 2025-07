Gru in aeroporto a Catania, Torrisi: «Disagi indipendenti dalla nostra volontà»

Catania

Giornata infernale ieri in aeroporto a Catania dove la presenza di una gru di Italfer, rimasta bloccata per un guasto meccanico in una zona adiacente allo scalo, ha a sua volta bloccato il traffico aereo per alcune ore. Non sono mancate polemiche, improperi e perdita di pazienza da parte dei tanti passeggeri i cui voli hanno subìto notevoli ritardi o peggio ancora cancellazioni. Oggi la nota dell’Ad di Sac Nico Torrisi.

“Cari passeggeri e concittadini, in SAC correttezza e trasparenza rappresentano valori prioritari. Per questo, credo sia doveroso spendere un momento di attenzione rispetto a quanto verificatosi nelle prime ore di ieri mattina, per le persone che dovevano partire o atterrare nel nostro aeroporto. Mi riferisco ai disagi causati dalla sospensione delle operazioni di volo, dovuta al blocco di una gru impiegata nei lavori di interramento della linea ferroviaria sulla pista: un intervento propedeutico alla realizzazione della nuova pista di volo, fondamentale per la crescita dell’aeroporto.

Sappiamo quanto sia cruciale il nostro scalo per la Sicilia ed è per questo che siamo costantemente impegnati in un vasto programma di ammodernamento e sviluppo. Proprio nel rispetto dell’impegno e della trasparenza che da sempre guidano la nostra comunicazione con i passeggeri, ci scusiamo sinceramente quando si possono riscontrare disagi, pur indipendenti dalla nostra volontà.

Stiamo lavorando senza sosta per migliorare l’esperienza di utenti, cittadini e passeggeri. Ci siamo impegnati a rafforzare i collegamenti del nostro scalo, consolidando le destinazioni attive e aumentandole, con nuove tratte nazionali e internazionali. Ormai ci siamo abituati a viaggiare velocemente: oggi Catania è collegata con Pisa così come con New York, con voli diretti che portano benefici e ricadute positive sul turismo e sulla mobilità da e per la Sicilia. Le nuove tecnologie del comparto security, l’ampliamento dell’area partenze, la nuova VIP lounge, sono solo alcuni degli ulteriori esempi di progetto che rappresenta la visione strategica che stiamo portando avanti, insieme.

Il nostro obiettivo primario è offrire un’esperienza di viaggio sempre più sicura, moderna e confortevole. I lavori di miglioramento e sviluppo infrastrutturale che stiamo portando avanti si inseriscono in questa direzione, per l’ammodernamento dello scalo. Tra questi, l’intervento sviluppato con RFI (sotto la supervisione di ENAC), è finalizzato all’interramento della linea ferroviaria, necessario per la costruzione di una nuova pista di volo dell’aeroporto, oltre che per il miglioramento della mobilità ferroviaria. Vorrei soffermarmi su un punto fondamentale: tali lavori non sono solo per l’aeroporto in sé. A trarne vantaggio saranno il nostro territorio e la popolazione siciliana. Per questo, lavoriamo in sinergia anche alla risoluzione dei problemi che possono presentarsi, anche quando come SAC siamo estranei alle responsabilità legate alla gestione dei lavori.