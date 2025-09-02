cambio della guardia
Gruppo Guardia di Finanza di Catania: il ten.col. Alessio Sgamma ha assunto il comando
Prende il posto del tenente colonnello Luigi Leuzzi
Il tenente colonnello Alessio Sgamma ha assunto il comando del I Gruppo della Guardia di finanza di Catania, sostituendo il parigrado Luigi Leuzzi che ricopriva l’incarico dal gennaio 2025, assieme a quello di comandante del II Gruppo. Sgamma, 49 anni, toscano, ha comandato negli ultimi cinque anni il sesto nucleo Operativo Metropolitano di Roma. Arruolatosi nel 1995, dopo il quinquennio formativo all’Accademia della guardia di finanza, è stato assegnato al comando della tenenza di Entreves (Aosta) e, successivamente, a quello del nucleo PT di Sondrio, ricoprendo poi ulteriori incarichi operativi al Gruppo di Fiumicino-Aeroporto, al nucleo Operativo del Gruppo di Firenze e al Nucleo Pef di Grosseto.
Il comandante provinciale, il generale Marco Filipponi, nel salutare i due ufficiali, ha manifestato un particolare apprezzamento per l'operato del tenente colonnello Luigi Leuzzi, e rivolto a Sgamma gli auguri di buon lavoro nel nuovo incarico alla sede di Catania. (ANSA).