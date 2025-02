Guardia costiera a caccia dei pescatori di frodo davanti la foce del Simeto

catania

L'operazione nell'Oasi tra sequestri denunce e multe

Il Centro Controllo Area Pesca della Direzione marittima Guardia costiera di Catania ha coordinato una operazione di contrasto al fenomeno della pesca illegale perpetrata da pescatori non professionali, avvezzi soprattutto in questo periodo dell’anno, ad accentrarsi presso la Foce del Simeto. Diverse persone sono state identificate mentre praticavano attività non consentite. Sono stati sequestrati oltre 35 attrezzi da pesca, illegali o non consentiti. Alcuni attrezzi artatamente occultati tra la fitta vegetazione dell’oasi orientata (reti da posta, sciabiche da natante, nasse) sono stati individuati e recuperati dai team terrestri. L’esito delle attività condotte ha tra l’altro consentito il sequestro di 40 chili di specie ittiche varie, delle quali un quantitativo parziale, ancora vitale, è stato reinserito nel proprio habitat naturale. Le sanzioni comminate nei confronti dei soggetti identificati ammontano ad 4000 euro circa.