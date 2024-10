Hannah, la ragazza irlandese investita mentre faceva jogging in via Andrea Doria: le sue condizioni restano gravi

catania

La studentessa trasferita al San Marco di Librino. Il sindaco Trantino di Fb: potenziare la sicurezza

Lotta tra la vita e la morte, Hannah Elizabeth, la studentessa di 22 anni – di nazionalità irlandese e non islandese come si era appreso in un primo momento – investita ieri pomeriggio mentre attraversava la strada in viale Andrea Doria, lungo la Circonvallazione di Catania. Dopo essere stata soccorsa e portata al Policlinico di via Santa Sofia, la studentessa è stata trasferita all’ospedale San Marco di Librino. Arrivata in condizioni critiche, ha subito un delicato intervento di neurochirurgia per ridurre il trauma cranico che ha riportato. Adesso è ricoverata in Terapia Intensiva.

La giovane, in pausa dallo studio, era uscita a fare jogging quando è stata centrata in pieno da una Smart, guidata da un ragazzo. L’incidente è avvenuto all’altezza del Tondo Gioeni, in prossimità delle strisce pedonali. Ancora da ricostruire la dinamica, con gli uomini della Polizia Locale, intervenuti sul posto per i rilievi. Al vaglio dei vigili urbani c’è la ricostruzione fatta dal giovane automobilista che si è fermato a prestare soccorso. La studentessa è residente in città, ma non risulta iscritta negli elenchi dell’Erasmus dell’Università: è probabile frequenti un altro corso di studi internazionale.

Il post del sindaco Trantino