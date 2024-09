«Ho un convegno, rinviate il Consiglio». A Catania salta il voto sul Dup per un impegno della Ragioniera

Palazzo degli Elefanti

La titolare della Ragioneria del Comune Clara Leonardi e il dirigente del servizio Tributi Gaetano Oliva saranno a Napoli: salta quindi la seduta del 26 settembre sul documento unico di programmazione, che scade il 30. E il presidente dell'aula Anastasi non nasconde lo stupore

C’è un convegno a Napoli che si frappone tra il Consiglio comunale di Catania e l’approvazione, entro il 30 settembre 2024, del Dup, il documento unico di programmazione dell’amministrazione comunale per il periodo che va dal 2025 al 2027. In pratica, dentro ci sono le prospettive di Palazzo degli Elefanti per i prossimi anni. Il senato cittadino deve votarlo entro la fine di questo mese. La seduta in aula consiliare era programmata per domani, 26 settembre, ma una nota firmata dalla ragioniera generale Clara Leonardi e dal dirigente del servizio Tributi Gaetano Oliva rimette tutto in discussione. Leonardi e Oliva informano sindaco e presidente del Consiglio di avere intenzione di partecipare, dal 26 al 28 settembre, al convegno della Associazione nazionale dei ragionieri degli enti locali dal titolo «Il ragioniere al centro delle riforme contabili e ordinamentali» che si svolgerà a Napoli. «La partecipazione al suddetto convegno risulta essenziale e strategicamente importante», si legge ancora nella lettera. E quella risulta essere una motivazione sufficiente per chiedere «la convocazione della seduta in altra data».