I danni del maltempo ad Aci Sant’Antonio: la sindaca: «Ancora emergenza, le scuole restano chiuse»

Nel Catanese

Il Comune raccomanda ancora una volta di non spostarsi in queste ore, di evitare di stazionare nelle vicinanze di corsi d’acqua e zone alberate

«Ingenti danni» si segnalano ad Aci Catena, nel Catanese, per il maltempo. E’ quanto emerge da una prima ricognizione effettuata dalla sindaca Margherita Ferro che, «considerato il permanere delle condizioni meteo, anche domani le scuole resteranno chiuse, così come ville comunali e cimitero».«Alberi e pali della pubblica illuminazione sono stati divelti – afferma la sindaca Ferro – il muro di cinta dell’impianto sportivo comunale in via Russo Basile è stato abbattuto dal fortissimo vento. Parte del tetto della scuola Scandura a ridosso della delegazione comunale di Aci San Filippo, si è staccato dal soffitto, fortunatamente non provocando feriti. Insomma stiamo vivendo una situazione di grande emergenza, ma che con grande impegno e attenzione stiamo seguendo e gestendo».