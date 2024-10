I due fratelli acesi che picchiavano la madre e il padre allontanati dalla casa di famiglia

la storia

I due genitori dopo mesi di angherie hanno deciso di denunciare. I figli hanno 26 anni

La Polizia ha arresto due fratelli di 26 anni di Acireale accusati di reiterate violenze verbali e fisiche nei confronti dei genitori, attraverso le quali sono giunti a imporre un regime di vita vessatorio e umiliante, caratterizzato dalla denigrazione delle loro persone e dal timore per la loro incolumità. Il provvedimento è stato firmato dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura etnea.

Dalle indagini, eseguite dagli agenti del Commissariato di Acireale, sarebbero emerse le responsabilità dei due fratelli.