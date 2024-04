I due gemelli e la relazione della madre non gradita: cosa sappiamo dell’accoltellamento di Monte Po

Il caso

I 38enni accusati del tentato omicidio del 56enne

Non approvavano la relazione, saltuaria, che la madre aveva intrapreso con un cinquantaseienne. Domenica pomeriggio sarebbe tutto precipitato in una lite finita nel sangue nella piazza del Mercato a Monte Po.Due gemelli, di 38 anni sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio e porto d’arma a seguito di un’indagine lampo svolta in sinergia da Volanti e squadra mobile.

La vittima era l’amico della donna

I rapporti tra i due fratelli e la l’amico della mamma pare non fossero idilliaci già da tempo. Uno dei figli avrebbe avuto una violenta telefonata con l’uomo. I gemelli si sono presentati, quindi, sotto casa del 56enne con l’obiettivo di portare via la madre. Uno dei gemelli ha citofonato insistentemente, mentre l’altro è rimasto in macchina. Ma invece della donna è sceso l’uomoÈ nata una furiosa lite in strada, il fratello rimasto in auto è sceso in difesa del gemello. Alla fine sono stati sferrati diversi colpi di coltello contro il 56enne. Quando i poliziotti sono arrivati lo hanno trovato in via Gaetano Di Giovanni sanguinante. Immediatamente è stato trasferito al Pronto Soccorso del San Marco dove è stato ricoverato in Rianimazione in coma farmacologico. La prognosi è riservata, ma la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Il bollettino sanitario parla di “ferite da taglio multiple con iniziale compromissione emodinamica, ferite di sede non specificata, con complicazioni”.Sul selciato della scena del crimine la Scientifica ha trovato nel corso del sopralluogo un tagliabalsa oltre a diverse tracce di sangue.

Le indagini