I fari dell’Anticorruzione sulla variante dell’appalto dei rifiuti del Comune di Catania: ecco perché sarà monitorato per un anno

il caso

Il contenuto della relazione dell'Anc al Parlamento

I fari dell’Autorità Anticorruzione accesi sulla variante al contratto di gestione dei rifiuti, il Lotto Centro, del Comune di Catania.

Il riferimento è contenuto nella Relazione annuale al Parlamento dell’attività svolta dall’Autorità Anticorruzione nel 2024 spiegata dal presidente dell’Anac Giuseppe Busìa. Una variante che non convince l’Anticorruzione che ha anche deciso di sottoporre l’esecuzione del contratto è stata sottoposta a monitoraggio annuale fino alla data di scadenza dello stesso».