I palazzi agghindati per Agata “scrigno” di party e mondanità: i fiori, la musica, il cibo e gli ospiti

La curiosità

Lampadari che brillano, argenteria luccicante, tappeti persiani fanno da cornice all’attesa per il passaggio della processione

I palazzi storici della città, ma anche quelli più popolari, vestiti a festa per la Patrona: drappi di velluto rossi con l’iniziale “A” di Agata agghindano i balconi (postazioni privilegiate) che si affacciano lungo il percorso del fercolo, nel giro esterno e interno della processione del 4 e del 5 febbraio. Uno “scrigno” di edifici, case e appartamenti con vista panoramica che racchiudono cene, ricevimenti, party pronti ad accogliere gli invitati.

Lampadari che brillano, argenteria luccicante, tappeti persiani, immagini che rappresentano la Patrona in bella mostra o allestimenti più modesti fanno da cornice all’attesa per il passaggio della santa. E man mano che ospiti (dai politici ai cittadini comuni) e commensali (dai catanesi ai devoti con il sacco bianco) arrivano, è tutto un susseguirsi di piatti tipici della tradizione culinaria, dolcetti e drink consumati tra una chiacchiera e l’altra. Sulle tavole imbandite c’è di tutto: crispelle con acciuga o ricotta, torte salate, scacciate, insalata di finocchio e arance, cous cous, frittate, caponata e parmigiana. Ci sono i salumi e i formaggi e la ricotta fresca. C’è anche chi azzarda replicando in casa lo street food tipico con tanto di mini burger di carne di cavallo e panino conditi con dell’ottimo salmoriglio. E poi ci sono i dolci, come vuole la tradizione. Invitanti, colorati, belli da vedere e buoni da mangiare: torrone, olivette – quest’anno la novità è l’edizione multicolor ai gusti di arancia, limone, cioccolato bianco – cassatine (le minnuzze di Sant’Agata), cannoli, torroncini, caramelle e liquirizia. Oltre a mandorle, frutta secca e digestivi.

Via Plebiscito