I verbali del mandante: «Mi informarono dell’omicidio di Timonieri con un’emoticon»

Lupara bianca a Catania

Le dichiarazioni di Sam Privitera, che è diventato da poco collaboratore di giustizia. Il suo racconto-confessione.

Le verità di Salvatore Sam Privitera sull’omicidio di Enzo Timonieri sono contenute in un tomo di oltre duecento pagine. Il collaboratore di giustizia fornisce anche nuovi tasselli alla ricostruzione delle fasi di pianificazione ed esecuzione (brutale) del delitto del giovane soldato dei Nizza.Partiamo da un fatto. «Quello che hanno detto i fratelli Sanfilippo è vero», ammette Privitera ai pm Lina Trovato e Alessandro Sorrentino. Le imprecisioni riguardano la fase del progetto che è avvenuta diversi giorni prima: Natalino Nizza e Privitera ne avrebbero parlato seduti in una panchina, che è diventata la sala della riunione mafiosa. Sarebbe stato deciso di ammazzarlo e farlo scomparire. Si era anche aperta l’ipotesi di farlo fuori con un agguato per strada, mentre era in motorino. Un piano troppo pericoloso e rischioso.

Il giorno del funerale del padre di Salvatore Scavone, detto pop corn e anche lui poi diventato collaboratore di giustizia, si sarebbero discussi gli ultimi particolari. Michael Sanfilippo va a scavare la fossa l’11 febbario 2021, ma poi c’è la sparatoria al viale Mario Rapisardi contro i picciotti di Tony Trentuno di San Cocimo. Tutto è rinviato. Il giorno dopo, Nizza e altri appartenenti al gruppo mafioso vanno a casa di Sam Privitera che ha le telecamere. Piano piano gli altri vengono allontanati con più scuse (tra cui anche Carmelo Timonieri, fratello della vittima). Ne resta solo uno, quello incaricato di accompagnare Nizza a casa dopo che con un finto alibi scende dalla Fiat 600 in cui ci sono i fratelli Sanfilippo e Timonieri.