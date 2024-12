«I vostri dolci per gli ospiti dell’Help Center». Caritas Catania coinvolge le aziende per Natale 

L'iniziativa

L'iniziativa "A Natale siamo tutti più Caritas" si rivolge alle realtà produttive del territorio per invitarle a donare panettoni e pandori da distribuire nei giorni di festa

Nei confronti dei più fragili che patiscono maggiormente il senso di solitudine e marginalità: persone senza dimora ma anche coloro che, pur avendo una casa, non sempre hanno una famiglia o il supporto economico sufficiente per vivere le feste in un clima di serenità, a Natale serve un gesto in più. Con questo spirito la Caritas Diocesana di Catania, attiva tutto l’anno per offrire servizi a bassa soglia (mensa, bagni e docce) per bisogni primari e prese in carico per esigenze più complesse (casa, utenze, lavoro, consulenza legale e ascolto sanitario), lancia “A Natale siamo tutti più Caritas” per manifestare ulteriori segni di prossimità e sostegno, spingendosi oltre i beni e i servizi di prima necessità. Un’iniziativa che si rivolge alle aziende del territorio, invitandole a condividere una carezza nei confronti di centinaia di ospiti tramite la donazione dei prodotti dolciari tipici del periodo natalizio (panettoni, pandori, torroni, cioccolatini).

“Crediamo che un’azione di questo genere – spiega Valeria Pisasale, commissario arcivescovile della Confraternita Maria SS. del Soccorso, ente gestore della Caritas – possa sensibilizzare ulteriormente il tessuto produttivo del nostro territorio che si è sempre distinto per grandi gesti di solidarietà. È un modo concreto per estendere il calore dell’abbraccio quotidiano nei confronti di persone che hanno bisogno, oltre dei beni prima necessità e dei nostri servizi, anche di piccoli gesti di vicinanza, elementi importanti per accompagnarli a ritrovare la perduta stabilità economica e per ricostruirsi una vita lontano dalla strada“.