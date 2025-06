Il 6 giugno chiusura della compagna referendaria a Catania con il “Sì Day”

Voto

La manifestazione avrà inizio alle ore 19, in piazza Mazzini, con gli interventi di associazioni, partiti e movimenti che in questi mesi hanno animato il dibattito e costruito sul territorio una rete ampia di partecipazione civica

Appuntamento venerdì 6 giugno in Piazza Mazzini a Catania, per l’evento conclusivo della campagna referendaria per il “Sì” in vista della consultazione nazionale dell’8 e 9 giugno. “Sì Day” è l’ultima manifestazione pubblica promossa dal Comitato Referendario di Catania, un momento di mobilitazione collettiva che punta a rafforzare l’adesione al voto e a sostenere le ragioni del Sì ai cinque quesiti che troveremo nella cabina elettorale.

La manifestazione avrà inizio alle ore 19 con gli interventi di associazioni, partiti e movimenti che in questi mesi hanno animato il dibattito e costruito sul territorio una rete ampia di partecipazione civica. Le voci saranno intervallati da interventi musicali. A concludere sarà Alfio Mannino, segretario generale di Cgil Sicilia.

A partire dalle ore 21 il programma si arricchirà con uno spettacolo dal vivo che vedrà la partecipazione di artisti amati dal pubblico. Saliranno sul palco: Giama & The Soldiers of Peace (reggae giamaicano), Cazumba do Rio (cantautore e percussionista brasiliano), Ciauda & Bedda Famigghia (world music), Oumy Mbaye (percussionista e cantastorie senegalese), Valerio Cairone (polistrumentista), Vivo (pop elettronico d’autore), Luisa Biondo e Gianpiero Cannata (world e folk).