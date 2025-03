Il bimbo nato prematuro con un teratoma salvato dai medici del Policlinico di Catania: l’eccezionale intervento salvavita

la buona sanità

Un bambino nato prematuramente alla 31/ma settimana di gestazione ha affrontato una difficile e complicata situazione medica che nel Policlinico di Catania ha coinvolto una vasta équipe di medici specialisti tra Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Pediatrica, Neonatologia, Otorinolaringoiatria e Anestesia e Rianimazione.

Il piccolo paziente ha reagito bene alle cure tanto da essere cresciuto in maniera soddisfacente nel corso degli ultimi due mesi, situazione che ha portato alla riconsegna del piccolo ai genitori, felici per i progressi compiuti dal loro bambino.

«Il caso – sottolinea il Policlinico – testimonia la straordinaria collaborazione e l’efficienza del sistema sanitario locale, che ha saputo rispondere tempestivamente e con grande professionalità a una situazione di emergenza, salvaguardando la vita del bambino e garantendo la migliore assistenza possibile».