Il box di via Puglia a Catania era diventato un deposito della marijuana: arrestato un genovese
La droga scoperta dalla Polizia grazie ai cani Maui e Briska
I poliziotti della squadra volante e la squadra cinofili della Questura di Catania, hanno effettuato un controllo in alcuni garage di un palazzo di edilizia popolare in via Puglia dove i cani antidroga “Maui” e “Briska” hanno scoperto stupefacente in un box dello stabile. Alla fine è stato arrestato un 50enne originario della provincia di Genova per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Grazie agli accertamenti gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del box, il 50enne originario della provincia di Genova, che aveva la disponibilità della chiave del lucchetto della porta e che ha raggiunto i poliziotti per consentirgli di effettuare una perquisizione del locale.
Una volta all'interno del box gli agenti hanno trovato diverse buste contenenti marijuana, in alcuni dei quali la droga era già ripartita in dosi pronte per la vendita, e vario materiale per il confezionamento della sostanza. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del 50enne, nel medesimo palazzo, dove è stata trovata altra marjuana. Gli agenti hanno arrestato l'uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sequestrato la droga, del peso complessivo di quasi 1,5 kg.