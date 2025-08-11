Il box di via Puglia a Catania era diventato un deposito della marijuana: arrestato un genovese

droga

La droga scoperta dalla Polizia grazie ai cani Maui e Briska

I poliziotti della squadra volante e la squadra cinofili della Questura di Catania, hanno effettuato un controllo in alcuni garage di un palazzo di edilizia popolare in via Puglia dove i cani antidroga “Maui” e “Briska” hanno scoperto stupefacente in un box dello stabile. Alla fine è stato arrestato un 50enne originario della provincia di Genova per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Grazie agli accertamenti gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del box, il 50enne originario della provincia di Genova, che aveva la disponibilità della chiave del lucchetto della porta e che ha raggiunto i poliziotti per consentirgli di effettuare una perquisizione del locale.