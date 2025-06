Effetto Massimino. Quando arrivano gli avversari per affrontare il Catania e durante la ricognizione in campo scattano i selfie un motivo c’è. Ed è sempre lo stesso. La media spettatori che fa registrare ogni anno lo stadio che ospita le gare dei rossazzurri si avvicina a molte realtà che oggi stazionano stabilmente in Serie A.

I dati diffusi della Lega di C e che riguardano il Catania sono ampiamente difformi rispetto alla media degli altri club. In 17 gare disputate ini casa il totale di 276.931 presenze porta a una media di 16.444 spettatori. Se pensate che Picerno e Sorrento (che però giocava sul neutro di Potenza) in una stagione intera hanno accumulato insieme meno di 18 mila spettatori per tutte le rispettive gare casalinghe la dimensione spaziale di Catania è presto spiegata. E non è la prima volta che i tifosi vincono il campionato delle presenze a discapito di piazze che stanno più in alto.

Cifre da capogiro, dunque, paragonabili persino alle 8 stagioni che il Catania visse in Serie A fino al 2014. Addirittura la media delle ultime cinque annate agonistiche trascorse in alto, a duellare con Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio, è leggermente più bassa rispetto a quella registrata nell’ultima annata. A quei tempi si disse che quella squadra doveva andare in Europa e subentrò in alcuni una sorta di appagamento. Anche se le curve sono state sempre piene e hanno mantenuto uno standard di presenze elevatissimo senza eccessive flessioni, tutt’altro.

Come si spiega? Succede che la prospettiva di un campionato di vertice attira più pubblico. E Catania, la cui media s’abbassa o viene elevata per la differenza di mille o duemila unità, è stata sempre costante nel frequentare lo stadio. Appartenenza, orgoglio, passione sfrenata, tradizione. Divertimento, specie quando la squadra vince. Ecco perché una delle voci principali del club, ci riferiamo agli incassi, è dettata dal numero di abbonamenti (sono stati 13 mila circa) e dai paganti occasionali. Un dato che non bisogna trascurare quando ci si riferisce al calore della gente e all’attaccamento al Catania.

Le presenze dell’ultima stagione sono un dato di assoluto dominio in Serie C. Al secondo posto figura il Vicenza con 171.719 presenze totali, dunque oltre 100 mila in meno rispetto al Catania, terzo posto per il neopromosso Avellino che ha registrato soltanto 136.337 presenze. Dunque Catania ha doppiato gli irpini che hanno portato a termine un campionato da leader della classifica.

I dati pubblicati in Serie A al termine della stagione 24-25 sono chiari. Il Catania mette in mostra cifre superiori rispetto a quelli del Cagliari (16.085), Monza (11.104), Empoli (10.782), Como (10.524), Venezia (10.379).Ecco perché anche in un mese come giugno in cui il mercato non si muove per nessuno, si procede a conferme o mutamenti in panchina o alla sostituzione dei diesse o dei team manager (ah quello rossazzurro Matarazzo non ci sarà più e ne verrà nominato un altro in sostituzione), il Catania non ha registrato novità alcuna e i tifosi pressano con preoccupazione o con rabbia perché vorrebbero news certe. Qui la spina non si stacca mai, c’è una passione che ovviamente sconfina e capita di trovare abbonati oltre Stretto che comprano il titolo e lo utilizzano solo poche volte l’anno. Lo fanno per spirito di attaccamento alla tradizione del calcio cittadino.

Il mercato, dicevamo: qualcosa a livello di trattative si muove, ma è chiaro che il Catania deve anche piazzare gli esuberi. Immaginate una trattativa tra il club e un potenziale acquirente di (facciamo un nome a caso? Ma è un esempio… pilota) Tello che ha una carriera alle spalle di una certa importanza ma ha un ingaggio importante e in B in questa stagione non è che abbia fatto faville… Chi lo richiede? Chi lo metterà in campo? Chi è disposto a pagarlo per intero?Affidiamoci alle strategie della società, alla provvidenza pallonara e pure ai procuratori. Che a volte fanno anche miracoli e scovano il campione o – al contrario – ti propinano nomi di atleti che non si reggono in piedi per 10 minuti. Forse meno.