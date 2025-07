Sport

Il Calcio Catania festeggia tre anni di gestione Pelligra, che scrive ai tifosi promettendo «massimo impegno»

«Ai nostri sostenitori offriamo il massimo dell’impegno per rendere la società sempre più forte, anche attraverso gli investimenti strutturali già previsti e per ottenere i risultati sperati in campo»

Di Redazione | 13 Luglio 2025