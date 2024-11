Il cane morto di fame e sete in un garage di Librino: proprietario condannato a sei mesi (e a risarcire 12 mila euro)

catania

La sentenza del Tribunale di Catania. Quattro associazioni si sono costituite parti civile

Il Tribunale di Catania, giudice Davide Tedeschi, ha condannato a sei mesi di reclusione, pena sospesa, il proprietario 31enne di Gibby, un Bull Terrier inglese di un anno di età che morì per anemia conclamata e grave stato di disidratazione per essere stato custodito in un garage del quartiere di Librino al buio, senza cibo, né acqua e circondato da escrementi.

Il cane era stato liberato dai carabinieri il 5 aprile scorso durante un blitz nel quartiere di Librino e poi era stato affidato dalle cure di un veterinario. Gibby era poi morto dopo alcuni giorni di agonia.