Il caso Catania finisce sul tavolo dell’Antimafia nazionale

la riunione

Allarme dopo i due morti in tre mesi e le sparatorie tra clan

Due morti in tre mesi esatti. Un pasticciere ucciso per mano di un parcheggiatore abusivo il 30 maggio scorso nel porticciolo di Ognina. Il 30 agosto un papà 40enne accoltellato mortalmente al culmine di una lite per la gestione del parcheggio di un supermercato di corso Sicilia. E poi le sparatorie che da luglio si susseguono in maniera incessante, con qualche pausa.

Ora è da tre giorni che le pistole sono state riposte nel cassetto, ma i momenti di quiete sono stati pochi in questa estate di fuoco. Liti banali che si sono trasformate in uno scontro armato per lo spaccio fra Mazzei del “Traforo” e i Cappello di Trappeto Nord. Il “caso Catania” sarà posto all’attenzione, domani pomeriggio, di una riunione dell’ufficio di presidenza della Commissione Antimafia.