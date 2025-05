Il caso del prof di Medicina, la Camera Penale di Catania: «No al linciaggio dei giudici che hanno assolto»

il caso

I penalisti in campo

«In queste ore prende corpo una polemica preoccupante che mira, politicamente e socialmente, ad attuare una sorta di linciaggio di giudici etnei che hanno assolto un imputato, docente universitario, non ravvisando un illecito penale (violenza sessuale) nella condotta processualmente emersa». Comincia così una nota del Direttivo della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”: «I penalisti – si legge – rammentano che da diversi anni si battono energicamente per il rispetto della libertà ed autonomia del Giudice, quale terzo ed imparziale titolare della potestà decisoria; su tale essenziale argomento fu tenuto un convegno nazionale a Catanzaro circa due anni fa. Ed è un tema molto caro all’ intera classe forense. Se una sentenza non si condivide o non la si accetta – ha proseguito la nota inoltrata dal presidente Avv. Francesco Antille – va impugnata così come pare intenda fare la Procura della Repubblica. Ma il giudice , in questo caso il Tribunale , non può subire minacce di ispezioni, riprovazioni, sollevazioni popolari, sol perche’ ha reputato che il materiale probatorio acquisito non consentisse una condanna alla stregua del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza non condivisa si impugna dinanzi alla autorità che si occupa del relativo gravame ; ma non si possono consentire sbrigative generalizzazioni o sospetti che, guarda caso, nell’ipotesi di condanna dell’imputato, non sarebbero neppure stati ipotizzati. Una società che reputa sempre legittima la condanna e dubbia o addirittura iniqua una assoluzione , poiche’ ammantata da pregiudizio, non ha maturato esattamente né il concetto di vera legalita’ né quello del doveroso rispetto verso la funzione giurisdizionale del giusto processo».