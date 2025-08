Il caso Oda finisce in Parlamento. “Chiediamo di pagare i lavoratori e continuità dei servizi”

La vertenza

A Palazzo degli Elefanti questa mattina l'incontro voluto da M5s e ControCorrente sulla crisi della Fondazione

Il caso della crisi della Fondazione Oda, l’Opera diocesana di assistenza che fornisce servizi sanitari a 1.500 persone nel Catanese, è arrivato all’attenzione anche del governo nazionale. A presentare una interrogazione parlamentare è stato il deputato Luciano Cantone del M5s, che aspetta “una risposta a settembre dai ministri”, specificamente quello alla Salute e quello al Lavoro e Politiche sociali. Come noto i dipendenti attendono 7 mesi di stipendi arretrati, da gennaio a luglio 2025, e Oda ha comunicato ieri di avere in programma l’affitto del ramo di azienda relativo proprio alle prestazioni sanitarie in convenzione con Asp, che vale oltre 16 milioni l’anno, nel tentativo di risolvere la crisi. Ma questa mattina nella conferenza stampa organizzata dai consiglieri comunali di Catania Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio (M5s) insieme al movimento ControCorrente, rappresentato dall’avvocato Francesco Sanfilippo, sono tanti gli elementi nuovi emersi. “Oda non ha depositato gli ultimi due bilanci, e ne ho avuto conferma dal Registro delle imprese. Quindi sappiamo al monento quanto c’era nel bilancio 2022 che il debito è di 68 milioni e il passivo da 45 milioni”, dice Sanfilippo, che rappresenta “un centinaio di lavoratori e altrettanti assistiti. Da aprile ho fatto vari accessi agli atti e mi chiedo, alla luce di servizi in convenzione che non vengono erogati, come quello dell’assistenza extramuria, se l’affitto del ramo d’azienda sia fattibile”. Una domanda che viene girata ad Asp, soggetto che “ha sempre pagato puntualmente Oda, né ho la certezza per gli ultimi 12 anni. Eppure l’azienda dice che la crisi di liquidità parte dall’aggiornamento delle spettanze ai lavoratori dovuto al nuovo contratto collettivo nazionale, a partire dal 2021. Ma dai bilanci risulta che sono 1,5 milioni le somme aggiuntive, non i 6 dichiarati da Oda negli ultimi giorni”, ha detto il legale, che per ControCorrente è responsabile del Dipartimento disabilità. “Non spetta a me dire come procedere per il futuro, ma chiediamo continuità dei servizi e pagamenti ai lavoratori. Nell’attesa e con responsabilita abbiamo sospeso l’esecutivita dei decreti ingiuntivi”.

Una risposta agli interrogativi potrebbe arrivare domani in un’altra conferenza stampa organizzata da Oda, mentre i lavoratori, circa 300, verranno convocati in piu occasioni dalla dirigenza Oda: oggi pomeriggio, poi domani subito dopo la conferenza stampa in programma nella sede di via San Nullo, alla presenza anche dell’arcivescovo Luigi Renna, e venerdì. Si aspettano, almeno, il pagamento di uno stipendio – l’anticipo Asp trimestrale, circa 3 milioni di euro, deve essere incassato in queste ore da Oda – ma anche “informazioni sul piano di rientro”, dice ancora Sanfilippo.