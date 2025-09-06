Il Catania cala il poker col Monopoli: Ierardi, Cicerelli, Aloi e Lunetta fanno sognare il Massimino

serie C

Rossazzurri al terzo successo consecutivo: risultato mai in discussione

Un 4-0 per certificare il primato che il Catania ha conquistato con pieno merito al di là dei gol segnati al Monopoli. Sofferenza quando serviva, accelerazioni al momento opportuno, impegno ed efficienza sotto porta. Tutto in una notte da star che conferma le ambizioni del club, della piazza, del gruppo.

Serviva un episodio per spezzare un equilibrio che il Monopoli aveva cercato affidando a Greco la paternità delle azioni in mediana e piazzando dietro i laterali quando i rossazzurri attaccavano la profondità. La squadra di Toscano ha cercato di inquadrare la porta un paio di volte prima del vantaggio nato da un angolo. Traiettoria di Jimenez, inserimento dalle retrovie di Ierardi con i tempi giusti e vantaggio acclamato da un pubblico da Serie A che ha spinto sempre e comunque la squadra.

Il Monopoli ha accusato il colpo anche perché Corbari e Aloi hanno tentato di chiudere i dialoghi tra i reparti pugliesi e Pieraccini ha spesso anticipato alto su Valenti, altra potenziale fonte di idee per il Monopoli. Il primo tempo si è chiuso con un tentativo di assedio scongiurato da una fase di non possesso, quella ordinata da Toscano, che non ha fatto correre pericoli a Dini.

Nella ripresa fuori Corbari per D’Ausilio con Jimenez in mediana. Il Monopoli ha guadagnato metri procurandosi un’occasione d’oro per pareggiare: il cross di Greco, corretto in porta da Valenti ha visto Dini reattivo respingere con la complicità del palo. Il Catania, in difficoltà, ha fatto ricorso a forze fresche con Lunetta chiamato in causa per fare a sportellate da falso 9 e Allegretto in difesa a sinistra, con Pieraccini spostato a destra.

E a quel punto il Catania ha chiuso in cassaforte il match. Proprio Lunetta, entrato a tutto sprint in gara, nel tentativo di calciare in porta è stato ostacolato in modo irregolare da Viteritti. Cicerelli dal dischetto, con uno scavetto, ha spiazzato il portiere cancellando l’errore della settimana passata a Cava. Apoteosi per il tris di Aloi su assist di D’Ausilio e poker mancato da Stoppa col portiere avversario abile a respingere di piede. A chiudere Lunetta con un tiro a giro. Poi gli applausi e i cori per la capolista.

CATANIA-MONOPOLI 4-0

MARCATORI Ierardi al 23’ p.t.; Cicerelli su rigore al 34’, Aloi al 39’, Lunetta al 48’ s.t.

CATANIA (3-4-2-1) Dini 6,5; Ierardi 7 (dal 24’ s.t. Allegretto 6), Di Gennaro 7 (dal 41’ s.t. Stoppa s.v.) , Pieraccini 7; Casasola 6,5, Corbari 6,5 (dal 1’ s.t. D’Ausilio 6,5), Aloi 7, Donnarumma 7; Jimenez 6,5, Cicerelli 7 (dal 35’ s.t. Martic s.v.); Forte 6 (dal 24’ s.t. Lunetta 7). (Bethers, Coco, Raimo, Quiroz, Caturano). All. Toscano 7.

MONOPOLI (3-5-2) Piana 6; Viteritti 5,5, Miceli 5,5, Piccinini 5,5 (dall 40’ s.t. Ronco s.v.); Valenti 6 (dal 16’ s.t. Volpe 5,5), Scipioni 6, Battocchio 6 (dal 25’ p.t. Bordo 6), Greco 6,5 (dal 15’ s.t. Longo 5,5), Imputato 6 (dal 40’ s.t. Rossi s.v.); Fall 5,5, Tirelli 5,5. (Albertazzi, Bizzotto, Angileri, Cascella, Lattanzi, Oyewale). All. Colombo 6.

ARBITRO Poli di Verona 6.