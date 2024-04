Il clan Sangani di Randazzo, blitz Terra Bruciata: 12 condanne

MAFIA

La sentenza del gup.

Il primo verdetto dell’operazione Terra Bruciata, che il 26 ottobre 2022 mise in ginocchio i Sangani di Randazzo, assume un alto sapore simbolico visto che il comune etneo è stato recentemente sciolto per infiltrazioni mafiose. Ed è di qualche settimana fa l’abbattimento delle stalle abusive costruite in pieno Parco dell’Etna, in cui diverso tempo addietro i carabinieri trovarono un arsenale direttamente riconducibile alla famiglia mafiosa che rappresenta l’articolazione territoriale dei Laudani di Catania.L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dalla pm Assunta Musella, hanno inquadrato il potere mafioso che in questo territorio è alimentato dalla violenza e dal terrore. Qui purtroppo la mafia riesce a mettere radici grazie all’omertà. Le indagini infatti partirono da un tentato omicidio: ma la stessa vittima convocata dai carabinieri fu vaga. Poi furono le intercettazioni dei carabinieri a permettere di ricostruire gli affari dei Sangani. Estorsioni e droga. Con una riserva di armi che farebbe invidia anche a una piccola nazione. I militari riescono a immortalare riunioni e summit in piena campagna: telecamere posizionate nei posti più improbabili diventano riscontri che blindano l’apparato probatorio.

