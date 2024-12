Il corpo di Santa Lucia arriva a Belpasso per la prima volta nella storia, domani sarà portato a Catania

LE CELEBRAZIONI

È stato un momento destinato a rimanere nel cuore di tutti i fedeli, che hanno avuto la possibilità di pregare davanti alle sacre spoglie della martire siracusana

A Belpasso, oggi pomeriggio, è giunto il Sacro Corpo di Santa Lucia per la prima volta nella storia nella cittadina della provincia di Catania. Il legame, la devozione, tra Santa Lucia e Belpasso è risalente al tempo della regina Eleonora D’Angiò, già dal XIV secolo D.C.. È stato un momento destinato a rimanere nel cuore di tutti i fedeli, che hanno avuto la possibilità di pregare davanti alle sacre spoglie della martire siracusana, simbolo di luce e speranza.

Il Sacro Corpo di Santa Lucia è arrivato in via XII Traversa, proveniente da via Giovanni Paolo II, ed è stato portato in processione fino in piazza Umberto. L’urna è stata portata a braccio sul sagrato della Chiesa Madre per dare inizio al solenne pontificale presieduto da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, e concelebrato dagli Ecc.mi Arcivescovi Mons. Salvatore Gristina e Mons. Salvatore Pappalardo. A conclusione della celebrazione, il sacro corpo è stato portato all’interno della Chiesa Madre, che è rimasta aperta tutta la notte per consentire l’ingresso ai fedeli.

Alle 19,30 è in programma l’inizio della veglia di preghiera animata dai giovani dell’Azione Cattolica e dagli Scout di Belpasso con la presenza di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Luigi Renna. Alle 24 verrà celebrata la Santa Messa. Sabato 28 dicembre, in chiesa Madre, sono previste delle Messe alle 5,30, alle 8,30 e alle 11. Alle 14 è in programma la chiusura dei varchi di accesso e, alle 15, Santa Lucia inizierà il suo viaggio verso la Cattedrale di Catania dove arriverà in serata.

Lo storico evento dell’arrivo del Sacro Corpo di Santa Lucia a Belpasso è trasmesso sulle pagine Facebook “Festa di Santa Lucia V.M. – Belpasso”, “Parrocchia Maria SS. Immacolata – Chiesa Madre Collegiata – Belpasso” e “Circolo Cittadino Santa Lucia”.