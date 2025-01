Il cratere, le piste, il mare: quanto è bello sciare sull’Etna. Ma non mancano le polemiche per i (soliti) disagi

MONTAGNA

Una foto 360 postata dalla società che gestisce gli impianti fa incetta di like sui social, dove però si trovano anche tante lamentele

Una foto 360° postata sui social dalla società che gestisce gli impianti di risalita della stazione sciistica di Etna Nord h fatto incetta di like. In tanti commentano quanto sia unico sciare tra un vulcano attivo che sbuffa sopra la tua testa e un panorama mozzafiato sul mar Jonio che consente di guardare arriva sino alla Calabria. Una esperienza davvero senza eguali.

Tanti i commenti sotto la foto postata da Etna Star, soprattutto di sciatori che vorrebero trovarsi lì, tra sole, neve e mare. Ma c’è anche un rovescio della medaglia. Nel weekend appena trascorso è infatti proseguito l’assalto a Piano Provenzana e con esso i disagi e le file: agli impianti, ai servizi di cui è dotata la Stazione turistica, ai posti di noleggio delle attrezzature da sci.

Ieri domenica pre Epifania è stato anche bloccato l’accesso in quota perché alle 9 del mattino i posteggi di Piano Provenzana erano già pieni. E molti hanno dovuto fare dietriofront. Interruzione al bivio di “Quota Mille” sul versante Linguaglossa e interruzione al bivio del Rifugio Citelli sul lato Fornazzo. Altro blocco anche al bivio fra la Mareneve e la comunale per Piano Provenzana.

Blocchi che hanno portato a sfogare sempre sui social tante lamentele. Gli operatori del versante, costantemente esposti alle proteste lamentele dei fruitori reagiscono così al problema: «i parcheggi non sono sufficienti, bisogna allargarli». Il suggerimento? «Crearne nuovi in terra battuta senza asfalto, come si fa in tante stazioni invernali anche del Nord». E poi, aggiungono, «resta l’altro decennale problema mai risolto: creare l’anello veicolare, suggerito anche dall’indiscussa esigenza della sicurezza».