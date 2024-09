Il cric “cede” e muore schiacciato dal tir che stava riparando sulla Ss 514 a Vizzini

l'incidente

La vittima aveva 39 anni, Indagano i carabinieri

Aveva 39 anni Georghe Tupita, l’operaio romeno morto schiacciato da un autoarticolato condotto da un suo collega, che stava provando a riparare, dopo aver ricevuto una richiesta di intervento proprio da parte del conducente del mezzo pesante.Si tratta di un incidente sul lavoro che si è verificato venerdì sera, intorno alle 22, sulla Ss 514 (Ragusa-Catania), nei pressi di una stazione di servizio ubicata lungo la statale ricadente in territorio di Vizzini, non distante dallo svincolo “Vizzini Scalo”. Un sinistro sul quale sono a lavoro i carabinieri di Vizzini e quelli di Palagonia.

Una dinamica tutta da chiarire con gli investigatori che, nelle ore successive alla tragedia, hanno avuto modo di sentire coloro che hanno assistito all’incidente. Da una prima ricostruzione, fatta dagli inquirenti, sembra che il conducente dell’autoarticolato abbia avuto dei problemi col mezzo pesante e sarebbe stato costretto a fermarsi nell’attesa dell’arrivo dei meccanici, avvisati nel contempo proprio dall’autista del Tir.