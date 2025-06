Il delitto del Cimitero, nel processo d’appello bis è il turno dei difensori di Fabio Matà: «Non ha ucciso Concetta Velardi»

il caso

La donna fu uccisa a colpi di pietra nel gennaio del 2014 davanti alla tomba del marito e dell'altro figlio

«Le nuove perizie hanno escluso che si potessero dilatare i tempi di agonia» della signora Concetta Velardi «evidenziando quindi che l’aggressione è avvenuta dopo l’allontanamento in auto del figlio Fabio Matà». L’arringa difensiva degli avvocati Salvatore Pietro Pulvirenti e Francesco Campagna è partita dai dati scientifici emersi nel corso del processo sull’omicidio di Concetta Velardi avvenuto il 7 gennaio 2014 al cimitero.

La donna fu colpita a pietrate vicino alla tomba di famiglia dove erano sepolti il marito e l’altro figlio. A chiamare i soccorsi fu Fabio Matà, oggi sotto processo con la pesante accusa di omicidio, che aveva accompagnato la madre e poi si era allontanato in macchina per andare al bar a prendere il caffè. Nel 2017 l’uomo fu arrestato. Poi il gup lo ha condannato a 30 anni che furono ridotti a 15 in appello. Sentenza impugnata in Cassazione che ha annullato con rinvio. Da qui l’appello bis davanti alla Corte d’Assise d’Appello presieduta da Stefania Scarlata.

I difensori hanno evidenziato come nell’automobile di Matà «non sono state trovate tracce ematiche». Un altro tassello che dimostra l’innocenza dell’imputato. «Purtroppo gli errori della polizia giudiziaria delle celle d’aggancio telefoniche – hanno argomentato i due avvocati – hanno condizionato le indagini e il giudizio del gup».

I due penalisti inoltre ribaltano la prospettiva sulle tracce biologiche rilevate sul corpo di Concetta Velardi. «Il dna maschile rinvenuto sulle unghie della vittima e risultato compatibile con l’imputato non aveva natura ematica ed era – spiegano gli avvocati Pulvirenti e Campagna – logica conseguenza del rapporto di convivenza tra madre e figlio. Ben più significativo il Dna parziale – insistono i due penalisti – rinvenuto su una delle pietre insanguinate e risultato non compatibile con l’imputato».