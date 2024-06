Il desiderio di vendetta dopo la truffa della cocaina: «Lo ammazzo…»

Il retroscena

Le indagini dell'operazione Devozione hanno svelato un particolare legato all'omicidio di Enzo Timonieri del 2021

I due calabresi che furono pagati dagli esponenti dei Nizza con soldi falsi per un carico di tre chili di cocaina purissima sono i narcos arrestati ieri dalla squadra mobile. Nelle carte dell’ordinanza Devozione, scattata ieri, sono svelati i retroscena di una truffa che per alcuni mesi era diventato il movente della scomparsa di Enzo Timonieri, ammazzato il 12 febbraio 2021 invece per ordine dei suoi stessi “compagni di clan”.

Il finto movente

Timonieri aveva partecipato direttamente alla trattativa con i calabresi – che sono proprio Bruno Cidoti e il suo braccio destro Antonio Pezzano – per la fornitura di polvere bianca. Ma, come si legge nell’ordinanza firmata dal gip Grasso, Salvatore Sam Privitera (da poco collaboratore di giustizia), Giovanni Magrì, Giovanni Costanzo e lo stesso Timonieri sono i protagonisti di «una frode pari a 3 chili di cocaina ai danni» dei due calabresi. La consegna di soldi falsi è avvenuta la sera del 2 novembre 2020.

L’intercettazione