Il drive-in della droga a Canalicchio: arrestato pusher catanese

il blitz

La polizia ha notato un insolito traffico ed ha approfondito: in manette un 22enne

Un insolito «drive-in» della droga è stato smantellato dalla Polizia di Stato a Canalicchio, nel quartiere di via Domenico Sanfilippo. Protagonista un pusher catanese di 22 anni, incensurato, che aveva organizzato un sistema di spaccio curato nei minimi dettagli per garantire comfort e rapidità ai clienti.

Secondo le indagini del Commissariato Borgo Ognina, lo spacciatore permetteva agli acquirenti di ordinare, pagare e ritirare le dosi comodamente dalla propria auto, sostando solo pochi istanti per non attirare attenzioni. L’intenso via vai di auto nella zona, soprattutto nelle ore serali e notturne, ha destato però sospetti fra gli agenti impegnati nel pattugliamento.

Dopo pedinamenti e un attento monitoraggio del territorio, la polizia ha scoperto il sistema messo in piedi dal giovane, che offriva un vasto assortimento di sostanze stupefacenti. Il 22enne è stato bloccato mentre consegnava la droga a un cliente, che ha ricevuto la dose senza scendere dall’auto.

Nel corso della perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso di circa 500 grammi di droga, tra cocaina, hashish, marijuana e “wax” — una nuova, pericolosissima sostanza derivata dalla cannabis con effetti allucinogeni devastanti, venduta a 25 euro al grammo. Sequestrati anche 1.600 euro in contanti.