Il drone dei carabinieri scopre una piantagione di Cannabis a Castiglione

La coltivazione

Erano presenti sessanta piante alte fino a due metri. Il proprietario è stato arrestato

Sessanta piante di cannabis indica alte fino a due metri: quella che era una vera e propria piantagione è stata scoperta grazie all’uso di un drone in un terreno nelle campagne di Castiglione di Sicilia. Nel paese sul versante Nord dell’Etna, ai confini tra le province di Catania e Messina, i carabinieri hanno arrestato il proprietario, un 50enne, per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.L’operazione è stata portata a compimento insieme con lo squadrone eliportato dei Cacciatori di Sicilia. La piantagione, nascosta tra le erbacce, era garantita da un impianto interrato. Il 50enne è stato bloccato al suo arrivo a bordo una utilitaria. I militari dell’’Arma hanno anche sequestrato 20 grammi di marijuana già essiccata e tutto il necessario per la coltivazione. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

