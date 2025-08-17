Sui social
Il (falso) “Castello di Pippo Baudo” diventa l’ultimo saluto dei catanesi al Maestro della tv
Da ieri decine di persone pubblicano la foto del rudere, notoriamente mai appartenuto al conduttore scomparso ieri a 89 anni, che si trova ad Agnone Bagni (Costa saracena). E per l'area c'è chi si batte contro il piano di lottizzazione
Salutare Pipo Baudo, il grande Maestro della televisione italiana e vanto dei siciliani, non è certo facile per i tantissimi che lo hanno seguito per decenni in tv e non ne hanno un ricordo personale. E così i catanesi si sono inventati un modo originale per salutarlo: pubblicare una fotografia del cosiddetto “Castello di Pippo Baudo”, struttura che si trova nel territorio di Agnone Bagni (frazione di Augusta). È ben visibile dalla statale 114 e si frappone alla vista panoramica dell’Etna dalla “Costa Saracena“.
L’edificio, una villa che ha la forma di un castello e che, iniziata nei primi anni ’70, non è mai stata vista completa, non ha naturalmente nulla a che fare con il grande conduttore televisivo scomparso ieri a 89 anni. E chi posta la foto ne è (quasi sempre) consapevole. Tra questi, tantissimi, c’è chi ironicamente domanda “chissà a chi lo avrà lasciato in eredità?”, mentre altri sottolineano come pubblicare la foto sia un omaggio a un personaggio simbolo e a una “denominazione” la cui origine è ignota, ma certamente comune a decine di migliaia di catanesi. E tra chi si è unito all’omaggio in forma di “meme” c’è anche la seguitissima pagina “Lungomare liberato”, che scrive solo un “Ciao, Pippo”.
L’area è tornata peraltro agli onori della cronaca per via del piano di lottizzazione del Comune di Augusta a cui si oppone “Salvare Augusta“, coordinamento di associazioni ambientaliste chiede che venga preservato dal cemento l’ultimo tratto della Costa saracena. Il piano – come riportato da “La Sicilia” nell’edizione del 15 agosto in un articolo di Agnese Siliato – è risalente a oltre quarant’anni fa, e si estende per circa 26 ettari tra la Ss 114 e la linea ferroviaria Catania–Siracusa (appezzamento compreso tra il villaggio “Baia degli Oleandri” e costa “Saracena”, località dove c’è il rudere della costruzione abusiva impropriamente chiamata “Castello di Pippo Baudo”). Prevede la realizzazione di un villaggio turistico con 696 posti letto nella zona H1 (la sola sottoposta al parere paesaggistico), di un albergo con 596 posti letto nella zona H2 e di 12 mini-appartamenti con complessivi 60 posti letto nella zona H3. Il tutto per il rilevante volume di circa 114.000 metri cubi.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA