Il (falso) “Castello di Pippo Baudo” diventa l’ultimo saluto dei catanesi al Maestro della tv

Sui social

Da ieri decine di persone pubblicano la foto del rudere, notoriamente mai appartenuto al conduttore scomparso ieri a 89 anni, che si trova ad Agnone Bagni (Costa saracena). E per l'area c'è chi si batte contro il piano di lottizzazione

Salutare Pipo Baudo, il grande Maestro della televisione italiana e vanto dei siciliani, non è certo facile per i tantissimi che lo hanno seguito per decenni in tv e non ne hanno un ricordo personale. E così i catanesi si sono inventati un modo originale per salutarlo: pubblicare una fotografia del cosiddetto “Castello di Pippo Baudo”, struttura che si trova nel territorio di Agnone Bagni (frazione di Augusta). È ben visibile dalla statale 114 e si frappone alla vista panoramica dell’Etna dalla “Costa Saracena“.

L’edificio, una villa che ha la forma di un castello e che, iniziata nei primi anni ’70, non è mai stata vista completa, non ha naturalmente nulla a che fare con il grande conduttore televisivo scomparso ieri a 89 anni. E chi posta la foto ne è (quasi sempre) consapevole. Tra questi, tantissimi, c’è chi ironicamente domanda “chissà a chi lo avrà lasciato in eredità?”, mentre altri sottolineano come pubblicare la foto sia un omaggio a un personaggio simbolo e a una “denominazione” la cui origine è ignota, ma certamente comune a decine di migliaia di catanesi. E tra chi si è unito all’omaggio in forma di “meme” c’è anche la seguitissima pagina “Lungomare liberato”, che scrive solo un “Ciao, Pippo”.