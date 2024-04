Il faro “Sciara di Biscari” si apre per la prima volta ai catanesi

marina militare

Le visite guidate in occasione della Giornata nazionale del mare

Giovedì 11 e venerdì 12 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, per la prima volta la Marina Militare aprirà alle visite della popolazione il Faro Sciara di Biscari a Catania. In entrambi i giorni, gli orari di apertura gratuita al pubblico, saranno dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

Il Faro Sciara di Biscari è ad ottica rotante. Attivato nel 1896 ha una torre alta 28 metri e una portata luminosa di 22 miglia nautiche. Inserito nella giurisdizione della reggenza fari di Augusta, è uno dei 36 fari siciliani e dei 136 segnalamenti marittimi affidati al Comando Zona Fari della Sicilia.

