Il garage dei pusher di via del Maggiolino “chiuso” dal blitz dei carabinieri

catania

Un 29enne finisce ai domiciliari, mentre un 17enne in un centro di prima accoglienza

Due spacciatori di droga sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarosa. L’operazione si è svolta in un magazzino alle spalle di un complesso condominiale di via del Maggiolino. Lì infatti i pushers, come appreso dai Carabinieri che li conoscevano bene in forza delle loro precedenti vicissitudini giudiziarie, avrebbero gestito una sorta di vero e proprio punto vendita di droga al riparo da occhi indiscreti, protetto da due porte d’accesso e, soprattutto, dall’occhio vigile di un sofisticato sistema di videosorveglianza per “tutelarsi” da sgradite sorprese delle forze dell’ordine.

Intorno alle 17.00 pertanto, constatata la continua affluenza di persone in quel locale, i Carabinieri hanno sfruttato il momento propizio rappresentato dall’ingresso dell’ennesimo acquirente, a cui si è accodato un militare superando così il primo cancello e poi il secondo, quest’ultimo comandato dal minorenne che si occupava del filtraggio dei “clienti”.

A questo punto, però, il militare ha consentito l’ingresso dei colleghi e quindi sorpreso anche lo spacciatore 29enne che, in quel momento, stava visionando la TV con le immagini delle telecamere che, evidentemente, non sono stavolta servite ad evitare l’irruzione dei Carabinieri.