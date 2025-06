Il garage di San Cristoforo era diventato una stalla, la polizia sequestra un cavallo

catania

Denunciato un pregiudicato di 49 anni

I poliziotti della squadra a cavallo e della squadra volanti della Questura di Catania, con i medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria-Servizio di sanità veterinaria dell’Asp di Catania, hanno compiuto un controllo in una stalla situata nel quartiere San Cristoforo, ove era stata segnalata la possibile presenza di animali a causa del forte odore di letame sprigionato.

Dopo aver rintracciato il titolare, i poliziotti e i veterinari hanno fatto accesso all’interno della stalla per compiere tutti gli accertamenti del caso. In particolare, dalle verifiche è stato possibile riscontrare che, ancorché il cavallo fosse in ottima salute, munito di microchip e di passaporto, il garage adibito a stalla era privo del prescritto codice aziendale e dei requisiti necessari per ottenerlo e comunque non era idoneo a garantire il benessere dell’animale.