Il giardino di una villetta di Pedara era diventato il deposito del pusher

L'operazione dei carabinieri, arrestato un uomo di 50 anni

I carabinieri di San Giovanni La Punta, hanno arrestato un pusher di 50 anni di Pedara a seguito di una attività investigativa culminata con un blitz nella sua casa. Lo hanno infatti raggiunto in via Archimede, presso la sua abitazione e lo hanno beccato sulla soglia di casa, in compagnia di un probabile giovane acquirente che, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha invano tentato di defilarsi a bordo di uno scooter.

Gli investigatori, però, li hanno perquisiti e poi, entrati in casa dell’uomo, hanno trovato riscontro ai loro sospetti. I due cani anti droga, infatti, condotti nella villetta del pusher, hanno puntato il giardino e, sotto una catasta di legna da ardere, hanno scovato due buste contenenti l’una 24 infiorescenze di marijuana, l’altra una pietra di cocaina di quasi dieci grammi.