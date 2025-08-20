L'iniziativa
Il giornale che unisce attraverso il calcio
“La Sicilia” in questa stagione che inizia sarà media partner del Catania e sponsor del Palermo
Il calcio, come tutto lo sport, è veicolo di emozioni forti, è fattore identitario. Attorno a una squadra – al netto degli eccessi – si forma una comunità splendidamente trasversale e saldamente tenace. Il colore di una bandiera, di maglietta lo si sceglie che si è bambini e lo si mantiene che si è nonni. Una squadra è per sempre. Questo giornale, che nei suoi ottant’anni di storia ha avuto nelle cronache sportive una punta di diamante, adesso gioca una partita importante, un’altra, per un traguardo ambizioso: unire le tante anime di una regione bella e complessa attraverso lo sport. Perché “La Sicilia” in questa stagione che inizia sarà media partner del Catania e sponsor del Palermo, ovvero le due più importanti piazze nello sport più seguito: il calcio.
Un’operazione, portata avanti dal management della società editrice insieme con Infront, che è sì di marketing ma che vuole avere anche e soprattutto un obiettivo educativo, esaltando il ruolo sociale proprio di un giornale autorevole: favorire dialoghi, accorciare distanze. Unire appunto, pur nel rispetto del campanilismo, del tifo sano che è sale su una pietanza già saporita. Il nostro brand accompagnerà queste due squadre in un’annata che si spera sia esaltante, non solo per il calcio, per il Palermo e per il Catania, ma per quell’esercito di società che nelle varie discipline sono ambasciatrici del volto pulito dell’isola. E quindi: forza Palermo, forza Catania, forza Sicilia.A.Pir.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA