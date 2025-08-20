Il giornale che unisce attraverso il calcio

L'iniziativa

“La Sicilia” in questa stagione che inizia sarà media partner del Catania e sponsor del Palermo

Il calcio, come tutto lo sport, è veicolo di emozioni forti, è fattore identitario. Attorno a una squadra – al netto degli eccessi – si forma una comunità splendidamente trasversale e saldamente tenace. Il colore di una bandiera, di maglietta lo si sceglie che si è bambini e lo si mantiene che si è nonni. Una squadra è per sempre. Questo giornale, che nei suoi ottant’anni di storia ha avuto nelle cronache sportive una punta di diamante, adesso gioca una partita importante, un’altra, per un traguardo ambizioso: unire le tante anime di una regione bella e complessa attraverso lo sport. Perché “La Sicilia” in questa stagione che inizia sarà media partner del Catania e sponsor del Palermo, ovvero le due più importanti piazze nello sport più seguito: il calcio.