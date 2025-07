Il gruppo di pusher di Giarre che “fatturava” tremila euro al giorno: in 13 sotto inchiesta

droga

L'indagine dell Guardia di Finanza: tre finiscono ai domiciliari

Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Riposto ha portato all’indagine su 14 persone per spaccio di stupefacenti in concorso. L’accusa sostiene che il gruppo facesse riferimento ad un’abitazione nella periferia sud di Giarre come base logistica, “detenendo, trasportando e vendendo innumerevoli dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, con le aggravanti di avere consegnato la droga anche a minorenni”.

Lo scorso 8 luglio è stato fissato l’“interrogatorio preventivo”, secondo la nuova “normativa Nordio”, dinanzi al Gip Luigi Barone. Il Gip, ieri, al termine degli interrogatori, ha emesso l’ordinanza, disponendo per tre dei 14 indagati la misura degli arresti domiciliari, per uno di essi la non applicazione di alcuna misura e per tutti gli altri l’obbligo di presentazione presso l’autorità giudiziaria.

La vicenda trae spunto da una complessa attività investigativa, avviata nel marzo 2023, nell’ambito della quale gli investigatori avevano notato, in prossimità di una abitazione periferica di Giarre, una intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti: cocaina, hashish e marijuana, anche di eccellente qualità. Fondamentali si sono rivelate le attività tecniche di intercettazione e quelle di videosorveglianza dell’area.