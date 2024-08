Il “kebabbaro” che conservava la carne senza regole: multato fastfood del centro di Catania

il caso

Il controllo dei carabinieri e dei colleghi del Nas

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, in un controllo congiunto con i Carabinieri del N.A.S., hanno sanzionato il titolare di un fastfood ubicato nel centro di Catania, ritenuto responsabile di alcuneviolazioni nel settore igienico-sanitario.

Al riguardo, durante l’attività ispettiva, gli investigatori hanno accertato che non erano state compilate le tabelle relative alle temperature a cui i cibi vengono conservati e, in particolare, trattandosi di un’attività commerciale che produce anche kebab, i prodotti congelati erano carne, pollo e tacchino. In virtù di tale violazione, la merce, ben 40 kg di prodotti, è stata sequestrata e verrà purtroppo distrutta perché ne sarebbe rischioso il consumo, non sapendo se è stata sottoposta a sbalzi termici che ne hanno compromesso la qualità.