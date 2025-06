Il killer dei Santapaola “il corriere” del telefonino in carcere per il boss dei Laudani

il retroscena

Il retroscena del blitz Lumia scattato mercoledì mattina.

Orazio Scuto continuava a comandare anche dal carcere. Per la procura non ci sono dubbi. Il boss dei Laudani sarebbe riuscito a ottenere dei cellulari tramite cui restava in stretto contatto con la sua rete di fedelissimi. Telefonate nel corso delle quali gli esponenti del clan – ieri ne sono finiti in manette otto nel blitz Lumia – lo aggiornavano su quanto avveniva all’esterno. Il mafioso dei Laudani era uno che non perdonava. In diverse occasioni ha ordinato pestaggi, spedizioni punitive. La violenza per far capire chi era il “capo”. E guai a chi si permetteva di usare il suo nome senza autorizzazione. «Tu lo prendi… lo devi mandare all’ospedale ci fai una fotografia e ce la fai vedere», ha detto una volta.Ma come riusciva ad avere a disposizione nel carcere di Tolmezzo, in alta sicurezza, un telefonino? Semplice: attraverso i droni. Il giovane delfino Di Pino sarebbe stato uno di quelli che avrebbe avuto l’incombenza di assicurarsi che Scuto fosse sempre con un cellulare nelle mani. Gli investigatori lo hanno sentito mentre prendeva informazioni sul velivolo: «Io devo sapere sto drone a quando sale… Perché dice che si devono fare tre viaggi in base al peso».