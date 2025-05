Il militare prosciolto dalle accuse di abusi sulla ex, la Procura di Catania farà appello contro un’altra sentenza del Tribunale

il caso

La versione della donna ritenuta non credibile

Dopo quella del professore universitario che ha “appoggiato i palmi al seno, ma senza pressione particolare delle mani” a una studentessa la Procura di Catania appellerà un’altra assoluzione dello stesso Tribunale etneo nei confronti di un militare accusato di violenza sessuale, maltrattamenti, stalking e lesioni nei confronti della ex convivente. L’accusa aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione.

In oltre 60 pagine di motivazioni, depositate lo scorso aprile, mentre il dispositivo è stato emesso a gennaio, è ripercorsa la vicenda giudiziaria in cui si ipotizzano rischi di aborto per la donna (la coppia ha avuto un bambino) insulti e reiterati episodi di violenza. Il Tribunale però ha ritenuto che «il corredo probatorio acquisito» non ha offerto «una plastica rappresentazione della sistematica sopraffazione da parte dell’imputato nei confronti della sua ex». Il collegio, infatti, ritiene che «ciò che è emerso in maniera chiara e inequivocabile all’esito dell’istruttoria svolta è soltanto il pervicace tentativo di portare avanti una relazione dissonante da parte di due individui i cui destini erano stati inaspettatamente prematuramente legati dalla nascita di un figlio».

«Al netto delle prove assunte», ritiene dunque il collegio, «non è possibile individuare ogni oltre ragionevole dubbio un soggetto prevaricante e un soggetto prevaricato», ma, piuttosto, «un rapporto bilateralmente tossico e disfunzionale avendo come “leit motiv” l’incapacità di ambo le parti di contenere i propri istinti in occasione delle liti dettate per lo più dalla gelosia (provata in egual misura da entrambi) e in cui tanto l’imputato quanto la persona offesa erano soliti dare sfogo in maniera errata alla propria potenzialità reattiva a fronte di situazione ed eventi percepiti, a torto o a ragione, come ingiusti».