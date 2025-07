Il mini concerto di Alfa per i piccoli pazienti del San Marco di Catania

Catania

Il cantante si era esibito al Giardino Bellini in un concerto a cui hanno partecipato 5mila persone

Prima il concerto al Giardino Bellini, poi un gesto di grande generosità per i piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale San Marco di Catania. Il giovane cantante Alfa si è esibito questa mattina davanti a loro regalando un momento di spensieratezza in una fase così delicata per questi bambini. L’esibizione è stata molto apprezzata e applaudita.

