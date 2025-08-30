Il ministro Musumeci: «Il mio governo in Sicilia non ha avuto continuità». Poi l’accusa: «Il magistrato ha il compito di fare il killer»

Ragalna

L'intervento dell'ex governatore siciliano sul palco dell'Etna Forum

“Il Governo Musumeci non ha avuto continuità, ma non nel nome bensì nel metodo. Chi dice che il governo attuale è un governo di continuità dice una bugia. Il Governo Musumeci è stata una parentesi, lo dico e lo riconfermo in ogni parte e fino al mio ultimo giorno di vita. Una parentesi che si è aperta e che si è chiusa. Non c’è continuità né con questo governo ne con quelli che verranno”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile ed ex Governatore siciliano Nello Musumeci dal palco di Etna Forum a Ragalna (Catania).

Contro i magistrati

“La magistratura è politicizzata. E’ sotto gli occhi di tutti. E anche la stampa svolge un ruolo importante. Il magistrato ha il compito di fare il ‘killer’ e la stampa ha il compito di darne notizia. Ci sono decine di casi di uomini e donne della politica incriminati e sbattuti in prima pagina come mostri, accusati di infamie e poi un anno o prosciolti o assolti perché il fatto non è mai stato commesso, intanto la carriera è stata distrutta”.

“Non c’è dubbio che in questa filiera una componente essenziale sia stata certa stampa – dice – e ancora oggi quando si pubblicano estratti di atti riservati mi chiedo chi trasmette dal Palazzo di giustizia alla redazione quel documento riservato? E poi l’uso strumentale che si fa di quel documento non ha bisogno di commenti. Da cittadino l’augurio che mi faccio è che magistratura e politica ritrovino le ragioni del loro equilibrio”.