Il nuovo Avvocato generale di Catania, Angelo Busacca, si è insediato

giustizia

La cerimonia si è svolta a Palazzo di Giustizia, nell’aula della Corte d’appello. La sua nomina era stata deliberata all’unanimità dal Csm lo scorso 19 giugno

Si è insediato il nuovo incarico di Avvocato generale di Catania, Angelo Busacca . La cerimonia si è svolta a Palazzo di Giustizia, nell’aula della Corte d’appello, alla presenza, tra gli altri, del presidente Filippo Pennis, del Procuratore generale Carmelo Zuccaro e del suo predecessore nel ruolo, l’attuale Pg di Messina Carlo Caponcello. La sua nomina ad Avvocato generale di Catania era stata deliberata all’unanimità dal Csm lo scorso 19 giugno.

Già Pg a Messina e sostituto procuratore