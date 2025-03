Il nuovo terminal bus dell’aeroporto di Catania, c’è l’ok al progetto da 6,8 milioni: ecco come sarà

Catania

La Giunta comunale ha approvato l'esecutivo: sarà un centro di interscambio modale con la stazione metro e con quella ferroviaria

E’ stato approvato dalla Giunta comunale di Catania il progetto esecutivo – da 6,8 milioni – per il parcheggio Fontanarossa, un’infrastruttura Terminal Bus di interscambio modale con Metro e Ferrovia. I fondi sono quelli comunitari del Piano Sviluppo e Coesione.

Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e alle politiche comunitarie Sergio Parisi, l’esecutivo di Palazzo degli Elefanti guidato dal sindaco Enrico Trantino ha adottato il progetto esecutivo, completo di tutte le valutazioni necessarie per mandare in gara un’opera destinata a incidere a fondo sul sistema del trasporto pubblico urbano e interurbano su gomma connesso alla prevista stazione ferroviaria e della Metro, creando un vero e proprio nodo di scambio intermodale esterno al centro cittadino.

Vincitore del concorso di progettazione, bandito dall’Amministrazione nel 2022 è l’impresa Stancanelli Russo Associati con il partenariato di One Works spa, Comma Engineering Scarl, CLA studio ass., Ing. M. Pennisi, geol. S. Palillo che nei mesi scorsi hanno consegnato gli elaborati con tutti gli studi necessari.

«Si tratta di un’opera di straordinaria importanza – hanno detto il sindaco Trantino e l’assessore Parisi illustrando la delibera di approvazione del progetto esecutivo- che ci proietta realisticamente nel prossimo futuro, con un grande sistema di scambio di mezzi di trasporto pubblico che avrà il suo epicentro a Fontanarossa liberando sempre più l’area urbana dal traffico pesante. Il concorso di progettazione garantisce l’alta qualità del programma da realizzare e di cui entro l’anno corrente contiamo di avviare i lavori per il cantiere della stazione dei Bus, un avamposto delle tante infrastrutture che nei prossimi anni sorgeranno in questa zona limitrofa a quella aeroportuale.La prossimità della nuova autostazione, posta in diretta relazione con la futura fermata della metropolitana e della Ferrovia, e indirettamente con l’aeroporto, e la disponibilità di parcheggio, consente di considerare questo nodo come un HUB di interscambio capace di razionalizzare il sistema della mobilità, aumentando la qualità del servizio, la sicurezza e ridurre gli impatti sul traffico e sull’ inquinamento».